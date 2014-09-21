الصفحة الرئيسية للأخبار

فتاة تحمل وشم أخطبوط

المواد التي طال انتظارها حول Dage Morgan - ستعجبك!

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حصل المدون إيفانجاي على أول وشم له!

الآن ساعد إيفان مزين بشم بكلمة الإنترنت.

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تحكم في هاتفك من خلال وشم؟ لا مشكلة!

تقنية الوشم الذكية.

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هل ستترك الروبوتات فناني الوشم عاطلين عن العمل؟

ظهر فيديو لأول روبوت وشم صناعي على الشبكة!

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حبر الوشم يمكن أن يكون خطيرا!

نتائج غير متوقعة لدراسة أجرتها وكالة أوروبية

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8 فتيات مذهلات مع الوشم

نموذج الوشم يستحق المتابعة

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وشم السيف الضوئي

حصل المغني البريطاني على وشم فوق البنفسجي في إصبعه الأوسط

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الوشم الوحيد

إيجابيات وسلبيات الاتجاه الجديد

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الوشم AWP

حصل لاعب كاونتر سترايك المحترف على وشم لبندقية قنص

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الأكثر جرأة لكمة مغني الراب جالات

نشر غلطة صورة بها نقش جديد على صدره

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إيغور جوستيونين - لاعب كمال أجسام بذراع عظمي

حصل لاعب كمال الأجسام الشهير على وشم على يده

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وشم القفز بالمظلات

قام فنان الوشم الكندي بعمل وشم بسرعة 220 كم / ساعة

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فيديو جديد لروما أكورن عن الوشم

إجابات صادقة لأسئلة المشتركين الملتهبة حول الوشم

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وشم باشا بومشيك الجديد على إصبعه

تم إنشاء مدونة الفيديو الأوكرانية الجديدة من خلال رمز Like ، الذي يظهر على الزر الذي يحمل نفس الاسم

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أجرى دينيس بوريسوف تصحيحًا للكم

فيديو لعملية مراجعة أشهر وشم لمدون الفيديو

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استوديو الوشم مروحة

نظرة عامة على إحدى أكبر شبكات صالات الوشم في سانت بطرسبرغ

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وشم تكريما للأطفال

أشهر الأسماء وتواريخ الميلاد

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وشم على شكل فستان مسحور

حصل رجل من الولايات المتحدة الأمريكية على وشم على شكل صورة لباس مشهور

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وشم الوطن الأم لجيف مونسون

قام مقاتل MMA مشهور بعمل وشم يصور نصب تذكاري للثقافة الروسية

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تحريم الوشم المتطرف

مسئولية صالونات الوشم لتطبيق الوشم النازي

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