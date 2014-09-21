الصفحة الرئيسية للأخبار

اخبار عالم التاتو
فتاة تحمل وشم أخطبوطالمواد التي طال انتظارها حول Dage Morgan - ستعجبك!
15.09.2016أكثر
حصل المدون إيفانجاي على أول وشم له!الآن ساعد إيفان مزين بشم بكلمة الإنترنت.
4.09.2016أكثر
تحكم في هاتفك من خلال وشم؟ لا مشكلة!تقنية الوشم الذكية.
19.08.2016أكثر
هل ستترك الروبوتات فناني الوشم عاطلين عن العمل؟ظهر فيديو لأول روبوت وشم صناعي على الشبكة!
5.08.2016أكثر
حبر الوشم يمكن أن يكون خطيرا!نتائج غير متوقعة لدراسة أجرتها وكالة أوروبية
25.07.2016أكثر
8 فتيات مذهلات مع الوشمنموذج الوشم يستحق المتابعة
20.07.2016أكثر
وشم السيف الضوئيحصل المغني البريطاني على وشم فوق البنفسجي في إصبعه الأوسط
18.07.2016أكثر
الوشم الوحيدإيجابيات وسلبيات الاتجاه الجديد
16.07.2016أكثر
الوشم AWPحصل لاعب كاونتر سترايك المحترف على وشم لبندقية قنص
11.06.2016أكثر
الأكثر جرأة لكمة مغني الراب جالاتنشر غلطة صورة بها نقش جديد على صدره
23.05.2016أكثر
إيغور جوستيونين - لاعب كمال أجسام بذراع عظميحصل لاعب كمال الأجسام الشهير على وشم على يده
28.05.2016أكثر
وشم القفز بالمظلاتقام فنان الوشم الكندي بعمل وشم بسرعة 220 كم / ساعة
16.05.2016أكثر
فيديو جديد لروما أكورن عن الوشمإجابات صادقة لأسئلة المشتركين الملتهبة حول الوشم
12.05.2016أكثر
وشم باشا بومشيك الجديد على إصبعهتم إنشاء مدونة الفيديو الأوكرانية الجديدة من خلال رمز Like ، الذي يظهر على الزر الذي يحمل نفس الاسم
10.04.2016أكثر
أجرى دينيس بوريسوف تصحيحًا للكمفيديو لعملية مراجعة أشهر وشم لمدون الفيديو
04.04.2016أكثر
استوديو الوشم مروحةنظرة عامة على إحدى أكبر شبكات صالات الوشم في سانت بطرسبرغ
08.03.2016أكثر
وشم تكريما للأطفالأشهر الأسماء وتواريخ الميلاد
02.03.2016أكثر
وشم على شكل فستان مسحورحصل رجل من الولايات المتحدة الأمريكية على وشم على شكل صورة لباس مشهور
24.02.2016أكثر
وشم الوطن الأم لجيف مونسونقام مقاتل MMA مشهور بعمل وشم يصور نصب تذكاري للثقافة الروسية
22.12.2015أكثر
تحريم الوشم المتطرفمسئولية صالونات الوشم لتطبيق الوشم النازي
08.06.2016أكثر
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