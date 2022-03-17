حبوب منع الحمل ما يقرب من 100 في المئة. حماية الحمل [123rf.com]

وسائل منع الحمل عن طريق الفم هي إحدى وسائل منع الحمل الأكثر استخدامًا من قبل النساء. يمكن استخدامه من قبل كل من الشباب الذين يمارسون الجنس فقط والنساء المسنات.

يمكن أن تكون حبوب منع الحمل مكونة من مكونين أو مكون واحد. يقرر طبيب أمراض النساء نوع الحبوب التي يجب أن تتناولها المرأة.

وفقًا لمؤشر اللؤلؤة ، تحمل امرأة واحدة فقط من بين كل 1 ألف امرأة تتناول حبوب منع الحمل يوميًا. في أغلب الأحيان ، يحدث الإخصاب نتيجة الاستخدام غير السليم لوسائل منع الحمل.

لقد جمعنا الأسئلة الأكثر شيوعًا التي تطرأ على موقعنا الإلكتروني فيما يتعلق باستخدام موانع الحمل الفموية. يتم الرد عليها من قبل خبراء WP abcZdrowie.

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