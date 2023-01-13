هذا التخلص من السموم بعد الصيف هو إعادة التشغيل التي تحتاجها بشرتك للسقوط

على الرغم من أن الصيف يستمر من الناحية الفنية حتى نهاية سبتمبر ، فلنواجه الأمر ، فالجميع يقول بشكل غير رسمي وداعًا للموسم الذي يلي عيد العمال. أعلى قائمة المهام لإعداد الخريف؟ امنح بشرتنا بعض الحب الذي تشتد الحاجة إليه بعد موسم الصيف المتساهل. ضع في اعتبارك: الفشل المتكرر في حمامات السباحة بالكلور، ثلاثة أشهر من كل شيء وردي وربما أكثر من اللازم حمامات الشمس. على الرغم من أننا بحسن نية تطبيق واق من الشمس كل الصيف ، أشياء مثل انسداد المسام, جلد جافغالبًا ما يكون التلف الناتج عن أشعة الشمس وتشقق الشفاه مصدر قلق بحلول نهاية شهر أغسطس. لحسن الحظ ، كل ما يتطلبه الأمر لإعادة ضبط لون بشرتك هو إجراء بعض التغييرات على روتينك الصيفي الحالي للعناية بالبشرة. بحاجة الى القليل من التوجيه؟ تابع القراءة للحصول على نصائح حول كيفية تنظيف بشرتك بعد الصيف.

تنظيف عميق للمسام

بعد شهور من الطقس الحار الرطب ، ربما لاحظت تراكم العرق والأوساخ والزيوت على سطح بشرتك. عرقك الممزوج بالمكياج والتلوث يمكن أن يؤثر سلبًا على وجهك ويسبب انسداد المسام. لتحسين مظهر المسام ومنع التشققات ، نظفي وجهك بقناع منقي. أحد الأشياء المفضلة لدينا هو Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask ، المصنوع من Amazonian White Clay للمساعدة في تنقية البشرة ، وإزالة الشوائب ، وتقليل إفراز الدهون ، وشد المسام بشكل واضح.

ترطيب وترطيب وترطيب

بجدية ، نحن جادون. نحن نتحدث عن كريمات الليل وكريمات النهار وكريمات SPF والزيوت وكريمات الجسم ... كلما كان ذلك أفضل. يمكن أن يتسبب الكلور والماء المالح والأشعة فوق البنفسجية في جفاف بشرتك ، لذلك لا تخف من وضع المرطب. يحتوي كريم CeraVe Moisturizing Cream على ملمس غني لكنه غير دهني ، وهو غني بمكونات مفيدة مثل حمض الهيالورونيك المرطب والسيراميد للمساعدة في إصلاح الحاجز الطبيعي للبشرة والحفاظ عليه. يمكن استخدامه أيضًا على الوجه والجسم.

إصلاح أي ضرر موجود للشمس

بمجرد أن يبدأ توهجك الصيفي في التلاشي ، قد تبدأ في ملاحظة بعض علامات التلف الناتج عن أشعة الشمس - فكر في ظهور نمش جديد أو بقع داكنة أو تفاوت لون البشرة. لسوء الحظ ، لا يمكنك عكس الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية (وهذا هو سبب أهمية وضع واقي من الشمس يوميًا) ، ولكن يمكنك المساعدة في تقليل العلامات المرئية لأضرار أشعة الشمس على سطح الجلد باستخدام مصل فيتامين سي مثل لاروش. -بوزيه 10٪ سيروم فيتامين سي نقي للوجه ، يوحد لون البشرة وملمسها ، ويتركها ناعمة ورطبة.

استخدم مضادات الأكسدة وواقي الشمس

يمكن أن تحدث أضرار أشعة الشمس على مدار السنة ، حتى في الخريف والشتاء ، لذلك لا تتخطى واقي الشمس. تحقق من La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 للحصول على أقصى حماية ومناسب لجميع أنواع البشرة ، بما في ذلك البشرة الحساسة. لمزيد من الحماية ضد العوامل البيئية الضارة وتقليل علامات الشيخوخة الظاهرة ، قم بإقران واقي الشمس بمصل غني بمضادات الأكسدة مثل SkinCeuticals CE Ferulic.

قشر بشرتك

يعد التقشير دائمًا مهمًا ، ولكنه ضروري بشكل خاص عندما تحاول إعادة ضبط بشرتك بعد موسم طويل يتعرق فيه العرق. تعتبر ضمادات تجديد الجلد ZO Skin Health إحدى المفضلات لدينا. إنه مقشر كيميائي يزيل خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد ، ويقلل من الدهون الزائدة بينما يهدئ البشرة ويلطفها. بالنسبة للجسم ، جربي مقشر الجسم اللطيف من كيلز. يزيل هذا المقشر اللطيف للجسم خلايا الجلد الميتة بشكل فعال من سطح الجلد دون الإفراط في تجفيفه. مع جزيئات التقشير من حبات المشمش والمطريات ، يصبح الجلد ناعمًا وسلسًا.

دلل نفسك

تخلصي من جفاف الشفاه عن طريق دمج مقشر للشفاه في روتينك للمساعدة في التخلص من الجلد الجاف والمتقشر على شفتيك وإعدادهما لمزيد من الترطيب. بعد تقشير شفتيك ، امنحيها الترطيب الذي تحتاجينه باستخدام مرطب شفاه مغذي أو عصا أو لون (أيًا كان ما تفضلينه) يحتوي على مكونات مثل فيتامين إي أو الزيوت أو الصبار. على سبيل المثال ، جرب بلسم الشفاه المغذي من لانكوم ، المصنوع من فيتامين هـ وعسل الأكاسيا وشمع العسل وزيت بذور ثمر الورد لتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول الشفاه ، مما يجعلها ناعمة ورطبة وممتلئة.