الملاك رقم 23

يتكون الملاك رقم 23 من سمات وطاقة الرقمين 2 و 3. يعطي الملاك الثاني اهتزازات من التوازن والازدواجية (الازدواجية) والتعاون والتعاون والدبلوماسية والثقة والأمل والخدمة والخدمة لتحقيق أهداف أعلى ومصير المرء ورسالته الروحية. الرقم الثالث ، بدوره ، يعطي طاقة التطور والنمو ، والفرح والتفاؤل ، والتعبير عن الذات ، والدعم والمساعدة ، والإبداع ، وتحقيق الرغبات وجذب الأحلام. يشير الرقم 3 أيضًا إلى الماجستير الصاعد. كل هذا يجعل الجمع بين الرقمين 2 و 3 ، مما يخلق الملاك رقم 23 ، يتردد صداها مع طاقات الكاريزما والتواصل والازدواجية والتواصل الاجتماعي. يمكن أن يرتبط الرقم 23 أيضًا باهتزاز الرقم الملائكي 5 (2 + 3 = 5).

يحمل الملاك رقم 23 رسالة لتشجيعك على البدء في استخدام مواهبك الطبيعية ومهاراتك وإبداعك لجلب الفرح والسعادة إلى حياة الآخرين وكذلك حياتك. كن صادقًا دائمًا في التعامل مع الآخرين ، ولا تخفي أي شيء ، ولا تتغلب على الأدغال. إن صدقك ونصائحك في المحادثة ، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات المهمة ، ستحظى دائمًا بالتقدير والترحيب. بإخلاص ونصائح جيدة وغيرها من الأعمال الصالحة ، حاول مساعدة الآخرين في حياتك اليومية. ما تعطيه للكون كل يوم يعود إليك ، لذا حافظ على موقف إيجابي ونظرة متفائلة للأشياء ، وهذا سيجعل حياتك دائمًا مليئة بالانسجام والتوازن.

الملاك رقم 23 مخصص لك لتعرف أن الملائكة والماجستير الصاعدون يساعدونك من خلال مساعدتك في الحفاظ على إيمانك وثقتك في طاقة الكون. استمر في العمل لتحقيق أحلامك كل يوم واستخدم قانون الجذب للوصول إلى أعلى أهدافك وتحقيق رغباتك وتطلعاتك. إذا شعرت يومًا بالشك ، فاطلب من ملائكتك التشجيع والتوجيه الذي يجب أن تذهب إليه. كن مطمئنًا أنه يمكنك طلب المساعدة في أي وقت. الملائكة موجودون دائمًا من أجلك ، حتى لو نسيتها في بعض الأحيان.

الرقم 23 هو أيضًا تذكير بأن الملائكة ورؤساء الملائكة والماجستير الصاعدون متاحون دائمًا ، إذا كان كل ما تحتاجه هو الدعم أو المساعدة - فقط اسأل. تذكر أنه ليس عليك أن تفعل كل شيء بنفسك.

ناماستي.