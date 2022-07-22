الملاك رقم 45

يتكون الملاك رقم 45 من مزيج من سمات وطاقات الرقمين 5 و 4. يقدم لك الملائكة الأربعة اهتزازات من المعرفة الغريزية والحكمة الداخلية والاستقرار والمهارة والإنجاز والنجاح ، مما يخلق أساسًا متينًا لأنفسنا وللآخرين ، والعمل الجاد والمسؤولية ، وعواطفنا وما يدفعنا ويدفعنا للعمل ، وكذلك طاقة رؤساء الملائكة. من ناحية أخرى ، يتأثر الملاك رقم 5 بالشجاعة والمغامرة والتنوع والمغناطيسية والقدرة على التكيف والخيال والدروس المستفادة من دروس الحياة والحرية الشخصية وسعة الحيلة والقدرة على التكيف مع التغييرات الرئيسية في الحياة.

يحمل الملاك رقم 45 رسالة من ملائكتك حول الاهتمام والعناية بتلك الأشياء في حياتك التي تؤكد وتقبل من أنت حقًا - أسلوب حياتك وحتى الخيارات التي تتخذها بين عشية وضحاها. استعد للتغييرات الضرورية القادمة التي ستوفر لك فرصًا رائعة تضعك على الطريق الصحيح. ثق في أن هذه التغييرات ستجلب الأشياء الجيدة فقط لجميع جوانب حياتك.