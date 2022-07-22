الملاك رقم 48 - علم الأعداد الملائكي. سر الملاك رقم 48.

الملاك رقم 48

الملاك رقم 48 يتكون من مزيج من الطاقة وصفات الرقمين 4 و 8. يحمل الملاك رقم أربعة قيم الصدق والحقيقة والإنجاز والنجاح والقيم الواقعية والعمل الجاد والتصميم والعمل الجاد والتطبيق العملي ، وكذلك بناء أساس متين لكل من مستقبلك ومستقبلك والآخرين. يشير الرقم 4 أيضًا إلى شغفنا وما يدفعنا إلى العمل. من ناحية أخرى ، الملاك رقم 8 له صدى مع العلم من خلال الخبرة الحياتية ، والموثوقية والاستقلالية ، والحكمة الداخلية والقوة ، وتحقيق الازدهار والثروة من خلال قانون الجذب ، كارما - القانون الروحي العالمي في الكون - السبب والنتيجة. ويعطي ويستقبل.

يحمل الملاك رقم 48 رسالة من ملائكتك مفادها أن دورة أو مرحلة في حياتك تقترب من نهايتها. ومع ذلك ، ستتم مكافأتك قريبًا على عملك الشاق. لا تخف من النقص أو الخسارة من أي نوع ، لأن اقتراب النهاية يبشر ببداية جديدة وفرصة وفرصة أكبر. نجاحاتك وإنجازاتك تجلب لك البركات وتكافئك بعدة طرق.

قد يشير الملاك رقم 48 إلى أن ملائكة الرخاء في كل مكان حولك وسوف يرافقونك وأنت تمر بالتغييرات الإيجابية القادمة في حياتك. تطلب منك الملائكة التخلص من المخاوف بشأن وضعك المالي وتحويلها إلى طاقات ضوئية. ليس لديك ما تخشاه لأن كل ما تحتاجه سيتم توفيره لك.

يحمل الرقم 48 رسالة مفادها أن التصميم والعمل الجاد الذي بذلته في عيش حياتك فقط بطريقتك الخاصة وفقًا لمعتقداتك وقناعاتك قد جعلك متزامنًا تمامًا مع مهمتك الروحية وهدف الله في الحياة. وهكذا ، سوف تتدفق حياتك بوفرة وازدهار طالما أنك تواصل وتستمر في المسار الذي اخترته. ثق بالدعم الملائكي والإرشاد الذي يقدمونه لك من خلاله يرشدونك. تذكر أنك ستشعر بها غالبًا بشكل غريزي.

يشير رقم الملاك 48 أيضًا إلى الرقم 3 (4 + 8 = 12 ، 1 + 2 = 3).

ناماستي. الضوء الذي بداخلي ينحني للنور فيك.