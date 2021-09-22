170 وشم نجمة (ومعانيها): 19 نوعًا

تعتبر النجوم من أقدم رموز العديد من الثقافات والأديان والمعتقدات في عالمنا ، مما يجعل هذه الصورة واحدة من أقوى الصور في العالم. يمكن أن تكون هذه المعاني أيضًا شخصية: على سبيل المثال ، قد ترغب في الحصول على وشم على شكل نجمة لترمز إلى هدف محدد تحاول تحقيقه أو شيء حققته.

غالبًا ما يتم دمج النجوم مع الصور والرموز الأخرى لتعزيز معنى الوشم الفردي وإنشاء تصميم أكثر تعقيدًا وإثارة للاهتمام. يمكن أيضًا رسم وشم النجوم بأسلوب يمثل ثقافة معينة من خلال ربط الصورة بوقت أو مكان أو ثقافة معينة. أيًا كان تصميم وشم النجمة الذي تختاره ، يمكنك التأكد من أنه سيكون مميزًا وفريدًا!

تاريخ وشم النجوم

يتمتع الوشم النجمي بتاريخ قديم ومثير للاهتمام يمتد عبر العديد من الثقافات والعصور. في ثقافات مختلفة، يرمز النجم إلى مفاهيم مختلفة مثل التوجيه والحماية والتنوير الروحي والحكمة وحتى الحظ السعيد. فيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول تاريخ وشم النجم:

مصر القديمة: وكان النجم رمزا للألوهية والتنوير الروحي. استخدم المصريون النجمة كرمز للحماية من الشر وتذكير بالمسار الروحي. الإغريق والرومان القدماء: ارتبط النجم بالآلهة والأبطال. على سبيل المثال، كانت النجمة الخماسية، أو النجم الخماسي، رمزًا للإلهة أثينا. الصين: وفي الثقافة الصينية، ارتبط النجم بالقدر والحظ. كان الوشم النجمي شائعًا بين الأشخاص الذين يؤمنون بعلم التنجيم. وشم النجوم في الثقافة الحديثة: مع ظهور الوشم في الثقافة الغربية، أصبحت النجمة فكرة شعبية. وغالبًا ما يرتبط بالأحلام والآمال والرغبات. يمكن أن يكون لهذه الأوشام أنماط ومعاني مختلفة اعتمادًا على التصميم والسياق.

يمكن عمل وشم النجوم بمجموعة متنوعة من الأساليب، بدءًا من البسيط والبسيط وحتى المعقد والملون. يمكن أن يكون لها معاني مختلفة لأشخاص مختلفين، مما يعكس معتقداتهم وأحلامهم ومسار حياتهم.

معنى وشم النجمة

بشكل عام ، سيكون لمعظم تصميمات النجوم الأكثر شهرة المعاني التالية:

يرغب

الإنجاز

نجاح

حظا سعيدا

تميز

دعوة

توازن

شخصية

النجاة من سرطان الثدي

عضو في البحرية أو خفر السواحل

عشاق ألعاب الفيديو

التحول الديني / العقيدة

الاختلافات في رسومات النجوم

1. وشم نجمة صغيرة

يمكن أن يكون للوشم النجمي الصغير معنى كبير - فبعد كل شيء ، النجم هو أحد أهم رموز الثقافات والأديان في العالم! يمكن أن تُظهر إضافة التأثيرات البراقة شخصيتك البراقة أو تظهر أنك فعلت شيئًا مهمًا أو ذا مغزى في حياتك.

2. وشم نجم شهاب أو مذنب.

غالبًا ما تكون النجوم أو المذنبات المتساقطة رمزًا لحسن الحظ. هذا هو السبب في أن تصميم وشم النجمة يمكن أن يكون علامة على حظك.

3. وشم شمس الفلبين ونجومها (ثلاث نجوم وشمس واحدة).

هذه الصورة التي تظهر على علم الفلبين هي وشم شائع لدى الأشخاص من أصل أو تراث فلبيني ... في هذه الصورة ، للشمس ثمانية أشعة ، يمثل كل منها مقاطعة في الفلبين ، ويمثل كل من النجوم الثلاثة إحدى مجموعات الجزر الرئيسية الثلاث في الفلبين.

4. وشم على شكل نجمة سلتيك.

مثل الأوشام النجمية القبلية ، فإن الأوشام النجمية السلتية هي مزيج من عنصري وشم كلاسيكيين - النجوم والأسلوب السلتي - في تصميم واحد كبير. مع وشم نجمة مستوحى من سلتيك ، يمكنك تمثيل تراثك أو إبراز معنى الترابط واللانهاية بنسيج خاص مستوحى من سلتيك.

5. وشم نجم البحر الأحمر والأسود.

واحدة من أكثر الأوشام الملونة على شكل نجمة هي الوشم نجمة حمراء وسوداء التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البحرية الأمريكية وخفر السواحل. يجمع هذا التصميم المميز للنجمة بين شكل النجمة الخماسية لعلم الولايات المتحدة وألوان البوصلة السوداء والحمراء المتناوبة الموجودة في المخططات البحرية. يرمز هذا الوشم النجمي أيضًا إلى عودة البحار المفقود إلى المنزل.

6. نجمة الوشم الوردي.

غالبًا ما يرمز وشم النجمة الوردية إلى صراع الشخص مع سرطان الثدي وهو بديل رائع للوشم الشريطي الوردي التقليدي. بالطبع ، عندما يتناوب مع الأسود ، بأسلوب وشم نجم البحر ، يكاد يصبح النجم الوردي "بانك روك" أو رمزًا "بديلًا" للمعركة مع سرطان الثدي ، مما يضفي على وشم النجمة لمسة فريدة من نوعها. التصميم.

7. وشم بنجمة أرجوانية.

وشم نجمة أرجوانية هو إحدى الطرق لتمثيل شخصيتك من خلال اللون والرموز الطبيعية للنجمة. الأرجواني هو مزيج من الطاقة الشرسة للأحمر والاستقرار الهادئ للأزرق ؛ وبالتالي ، يمثل اللون الأرجواني توازنًا بين العناصر والعواطف. قد لا تكون هذه هي الحالة الطبيعية لمعظم الناس ، لكن النجم يجسد في المقام الأول الرغبات والتطلعات. هذا هو السبب في أن الرمزية المشتركة لتوازن اللون الأرجواني والرغبة الطبيعية للنجم تجعل هذا التصميم هو الوشم المثالي لأولئك الذين يبحثون عن راحة البال والتوازن.

8. وشم النجوم والحمار الوحشي.

في رمزية الحيوان ، يجسد الحمار الوحشي التوازن والتفرد والحرية. ندوبه تسمح له بالاختباء في الحشائش الطويلة في السهول الأفريقية ، والاختباء من الحيوانات المفترسة وتوفير الحماية للحيوان. أولئك الذين يأملون في الجمع بين الرمزية القوية لهذا الحيوان والرمزية القوية للنجم يمكن أن يفعلوا ذلك بعدة طرق.

9. فراشة وشم نجمة

غالبًا ما يُنظر إلى الفراشات على أنها رموز ولادة جديدة ؛ لذلك ، فإن ارتباط هذه الحشرات المتحولة بالنجوم يمكن أن يخلق صورة فريدة ترمز إلى إعادة الميلاد والسعي لتحقيق أهداف معينة تمثلها النجوم.

10. وشم النجوم والسحب.

الغيوم ترمز إلى أشياء مختلفة. в مختلف الثقافات والأساطير. على سبيل المثال ، في الأساطير اليونانية والرومانية ، كانت السحب موطنًا للآلهة ، ويعتقد الكثير من الناس اليوم أن السحب ترمز إلى الفشل أو الخطر الوشيك. ومع ذلك ، بناءً على ما تريد أن تمثله السحب ، سيكون للوشم النجمي والسحابي أحد المعاني المختلفة. على سبيل المثال ، سيظهر الرسم الذي يظهر النجوم في سماء مليئة بالغيوم العاصفة أنك مررت بأوقات عصيبة لتحقيق أهدافك. تصميم آخر ، يتميز بنجوم صفراء لامعة في حقل من السحب البيضاء ، يعني أن أولئك الذين فقدتهم في عالم أفضل.

11. وشم زهرة ونجمة.

يمكن للزهور أن ترمز إلى النمو والتطور ؛ لهذا السبب يعد دمج هذه الصورة في تصميم وشم نجمة طريقة رائعة لإضافة مستوى من المعنى. غالبًا ما تستخدم النجوم لتمثيل الأهداف والتطلعات ، لذا فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يعكس النمو الشخصي الذي حققته نحو أهدافك. على سبيل المثال، تمثل الزنابق الخصوبة في الثقافات اليونانية والمصرية القديمة ؛ هذا هو السبب في أن رسم زنبق ونجم يمكن أن يمثل امرأة وطفلها.

12. وشم الجمجمة والنجمة

يمكن أن يرمز هذا الوشم إلى التغلب على الموت أو التغلب على الصدمة ، حيث ترمز الجمجمة غالبًا إلى الموت والنجمة ترمز إلى إنجاز مهمة صعبة. قد يُظهر رسم آخر علم القراصنة الشهير ، الذي يصور جمجمة على نجمة بأسلوب بحري: يمكن أن يكشف عن ازدواجية القوى التي تحكم حياتنا: الرغبة في الحرية أو تحقيق ما هو متوقع منا.

13. وشم الجنية والنجمة

يمكن أن يكون هذا الوشم النجمي أنثويًا تمامًا وغالبًا ما يُظهر خيال مرتديه أو رغبته في واقع أفضل. يمكن أن يمثل رسم الجنية والنجمة المحتمل جنية جالسة على هلال مع نجوم متلألئة أمامها: حقيقة أن الجنية تتوق إلى شيء أكثر يمكن رؤيتها على وجهها السفلي ، وأن النجوم ترمز إلى حلمه بالمستقبل . تصميم وشم رائع آخر هو خرافة تطير بين النجوم لإظهار أنك تؤمن بنفسك وبتقدمك نحو أهدافك.

14. وشم القلب والنجم

وشم القلب والنجمة هو عبارة مضحكة وإيجابية ومبهجة بشكل خاص للعالم: الحياة جميلة وترى الأفضل في الأشياء والناس!

15. وشم مع نجمة وليزا.

يمكن أن تضيف إضافة النجوم إلى وشم الكرمة معنى واهتمامًا بصريًا له. هناك عدة طرق لإضافة النجوم إلى تصميم مصنع التسلق ؛ على سبيل المثال ، بدلاً من الأوراق أو الزهور ، يمكنك وضع النجوم على النبات: يمكن أن يشير هذا إلى الأهداف التي حققتها. يمكن تحديث هذا الوشم على مر السنين ليعكس كل تقدمك!

16. وشم نجمة و حجر النرد.

يمكن أن يرمز النرد إلى الرهانات والمخاطرة والحظ. ... قد يكون وشم النرد بجوار نجم البحر تصميمًا نموذجيًا في الثقافة البحرية: لعب العديد من البحارة والقراصنة وضباط البحرية النرد وألعاب القمار الأخرى لقضاء الوقت في رحلات طويلة.

17. عبر وشم نجمة

يمكن أن يكون الحصول على وشم على شكل نجمة وصليب طريقة رائعة لتذكر أحد الأحباء الذين فقدتهم والإشارة إلى إيمانك بأنه في يوم من الأيام سيتم لم شملك (مثل الصورة المسيحية للصليب). تتمثل إحدى طرق إضفاء الطابع الشخصي على هذا الوشم في إضافة الأحرف الأولى لكل شخص أو تاريخ ميلاده داخل النجمة أو حولها ، أو وضع رسالة مثل "ارقد بسلام" مكتوبة أسفل الصليب.

18. وشم نجمة داود

نجمة داود - رمزا هاما لليهودية. في ألمانيا النازية ، طُلب من اليهود ارتداء هذا الرمز المُخيط على ملابسهم حتى يمكن التعرف عليهم في أي وقت. هذا هو الوشم المثالي لأي شخص يتطلع إلى إظهار إيمانه اليهودي. يمكن تخصيصه بسهولة لعرض إيمانك الشخصي ومحتوى معتقداتك. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون تصميم وشم Star of David الفريد حرفًا عبرانيًا أو كلمة قصيرة داخل نجمة. قد تكون كلمة أو فكرة تهمك ، أو الأحرف الأولى من شخص فقدته.

19. وشم نجمة مشتعلة

يمكن أن تشير النار إلى العدوان والغضب والرغبة والتحول والتغيير ، وكذلك رغبتك في تحقيق أهدافك بأي ثمن. يمكن أن يُظهر الجمع بين النجوم واللهب في تصميم الوشم أنك حققت نجاحك الخاص أو أنك مررت بشعلة الحياة وأصبحت أقوى من ذي قبل.