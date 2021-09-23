29 وشم الباركود (وماذا يعني)

الرمز الشريطي هو نظام تحكم يتم التحكم فيه بواسطة ماسح ضوئي بصري قادر على قراءة سلسلة من الخطوط الرأسية على الملصق. تم استخدام النظام لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي وتم اختراعه بهدف زيادة كفاءة الإنتاج.

معنى وشم الباركود

قبل بضع سنوات ، أصبح رسم الباركود من المألوف. لقد تم إغراء الكثيرين بهذا الإدمان الشائع. في البداية كان رمزًا للهوية ، لكنه كان أيضًا بالنسبة للكثيرين نوعًا من الاحتجاج على النزعة الاستهلاكية ، وانتقادًا حادًا للمجتمع الاستهلاكي الذي نعيش فيه ، وحيث نعيش جميعًا ، المنتجات التجارية وحيث يكون لكل شيء ثمن. يعتقد البعض الآخر ببساطة أن هذا عمل تمرد وخروج على القانون ضد المجتمع الذي نعيش فيه الآن.

في سلسلة النجاح لعام 2000 "Dark Angel" ، التي ابتكرها جيمس كاميرون ، حصلت البطلة على وشم باركود على مؤخرة رأسها لأنها كانت "منتجًا" وراثيًا تم إنشاؤه لتكون جنديًا. في ذلك الوقت ، ساهم هذا في نمو هذا النوع من الوشم.

الرمز المعني بسيط للغاية. إنها سلسلة من الخطوط المتوازية العمودية ذات الأحجام والمسافات المختلفة. توجد أرقام و / أو أحرف في الأسفل. عادةً ما نستخدم هذه المساحة لوضع العناصر التي تمثل شيئًا مهمًا في حياة الشخص الموشوم.

التطور التكنولوجي

في الوقت الحاضر ، بينما يستمر الطلب على وشم الباركود ، فإن وشم رمز الاستجابة السريعة هو الأكثر شيوعًا. إنها طريقة جديدة لتسجيل الأشياء أو تحديدها باستخدام تطبيق معين على الأجهزة المحمولة.

شعبية الوشم الباركود

يعد وشم الباركود نوعًا فريدًا وشائعًا للغاية من الوشم الذي استحوذ على خيال الناس في السنوات الأخيرة. هذا النمط من الوشم له معنى رمزي ويمكن أن يكون له تفسيرات مختلفة حسب السياق والتفضيلات الشخصية لمرتديه. فيما يلي بعض الأسباب التي جعلت وشم الباركود شائعًا جدًا:

التفرد والأسلوب: وشم الباركود هو تصميم أنيق وعصري يمكن أن يكون فريدًا لكل فرد. يمكن عمل هذا النوع من الوشم بأشكال وأشكال مختلفة، مما يجعله شائعًا بين محبي الوشم. الرمزية والمعنى: ترتبط الرموز الشريطية عادةً بالمجتمع الاستهلاكي والإنتاج الضخم، مما قد يعكس نقدًا لثقافة المستهلك أو يكون رمزًا للفردية في المجتمع الجماهيري. يمكن أن تكون هذه طريقة للتعبير عن تفردك واستقلاليتك. قصص وذكريات شخصية: بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون وشم الباركود وسيلة لإحياء ذكرى التواريخ أو الأسماء أو الأحداث المهمة في حياتهم من خلال ربطها بالمنتجات الاستهلاكية. يمكن أن تكون هذه طريقة لتكريم ذكرى شخص أو حدث. المرح والفكاهة: يختار بعض الأشخاص وشم الباركود كوسيلة لتسليط الضوء على أصالتهم وروح الدعابة لديهم. يمكن أن يكون هذا النمط من الوشم مجردًا وغامضًا، مما يجذب الانتباه ويثير الاهتمام. النسخة الفنية: يتطلب وشم الباركود مهارة حرفية ممتازة وتنفيذًا فنيًا لخلق تأثير واقعي. يمكن أن يشكل هذا تحديًا لفناني الوشم وجذابًا للأشخاص الذين يقدرون الحرفية والاحترافية.

يمكن أن يكون لوشم الباركود معاني وتفسيرات مختلفة لأشخاص مختلفين وتستمر شعبيته في النمو بسبب تفرده وأهميته الرمزية.

أفكار الوشم

هذه الأوشام بسيطة: فقط ارسم خطوطًا نظيفة ، عادة ما تكون سوداء ، لتشكيلها. ومع ذلك ، قد يضيف بعض الأشخاص بعض التفاصيل ، مثل لون صغير أو أشكال صغيرة (نجوم ، قلوب ...) ، حتى تلك السلبية ، في الكود نفسه. ليس من الضروري أن يكون لديك تقنية رائعة لتحقيق هذا النمط - ولكن من المهم ألا تكون الخطوط قريبة جدًا من بعضها لأن الوشم يمكن أن يفقد تصميمه الأصلي بمرور الوقت.

عندما يتعلق الأمر بأجزاء الجسم الأكثر استخدامًا ، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الجزء الخلفي من الرقبة هو الأكثر شيوعًا ، ولكن الطلب أيضًا على الرسغين مرتفع.