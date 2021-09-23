36 وشم العدالة وإلهة العدل (ومعانيها)

يمكن أن يكون رمز العدالة مقياسًا واحدًا ، امرأة تحمل سيفًا ، معصوب العينين ، و / أو تحمل ميزانًا. كل عنصر يمثل رمز العدالة له دلالة ومعنى خاص به. دعنا نلقي نظرة على ما يرمز إليه كل منها حتى تتمكن من العثور على تصميم للوشم الذي يحدد شخصيتك الصالحة.

الميزان يمثل التوازن في تفسيراته المختلفة - يمكن للمرء أن يقول ، في جوانب مختلفة من الحياة - كشيء صحيح. يمكن أن يكون التوازن العاطفي أو المهني أو الجسدي. وتتمثل مهمتها في تحقيق المساواة بين الركنين ووضع حد للصراع بين الطرفين. لذا ، إذا كنت تفكر في وشم على نطاق واسع ، فاعلم أن الوشم الخاص بك سيخبرك أنك تحاول الحفاظ على التوازن في حياتك.

المرأة معصوبة العينين ، التي عادة ما ترتدي سترة ، هي رمز للعدالة العمياء. دعونا لا ننسى أنها عادة ما تمسك بميزان في يد يرمز إلى التوازن ، وفي يد أخرى سيف ، من أجل تنفيذ حكمها واستعادة التوازن المفقود. هذه الصورة هي صورة للإلهة ثيميس ، إلهة العدل. أولئك الذين يرتدون هذه الأوشام يعتبرون أشخاصًا يتخذون قرارات محايدة.

عصب العينين يعني أن العدالة عمياء ، لكن عصبة العين ليست موجودة دائمًا ، وفي هذه الحالة تعني أن العدالة ليست عمياء كما يظن المرء.

السيف هو أيضا رمز للعدالة. تظهر بعض الرسومات سيفاً مقلوباً ، والبعض الآخر يظهر أسداً ، مما يعني أن الصلاح يأتي مع القوة.

يمكننا أيضًا أن نرى "عين العدالة" كرمز للعدالة. الأشخاص الذين يرتدون هذا التصميم الموشوم على أجسادهم ينقلون رسالة العين التي ترى كل شيء ، العين الساهرة التي توفر السلام والهدوء للناس.

أصبحت هذه الأوشام أكثر إبداعًا والمزيد والمزيد من الناس يحصلون عليها على أجسادهم. يبدو المقياس لطيفًا في الجزء العلوي من الظهر حيث يتناسب التصميم معه بشكل جيد ، ولكن يمكنك أيضًا اختيار الصدر أو الرسغ. من ناحية أخرى ، يمكن وضع صورة الإلهة ثيميس في مكان أكثر اتساعًا ، على سبيل المثال ، على الكتف أو الصدر أو الظهر.

لماذا تحظى العدالة وإلهة العدالة بالوشم؟

تحظى الأوشام التي تحمل موضوع العدالة وإلهة العدالة بشعبية كبيرة بسبب المعاني الرمزية العميقة التي تحملها، فضلاً عن الارتباطات التاريخية والثقافية المرتبطة بها.

رمزية العدالة: تعتبر فكرة العدالة من القيم الأساسية في العديد من المجتمعات. يمكن أن يكون وشم الحراشف أو رموز العدالة الأخرى وسيلة للتعبير عن الإيمان بالعدالة، فضلاً عن الرغبة في تحقيقها في حياتك. الجمعيات مع القانون والعدالة: في صور آلهة العدالة، مثل العدالة، يمكن أن يرمز الوشم إلى احترام القانون والالتزام بالقواعد والإيمان بضرورة الامتثال للمعايير القانونية. المعنى التاريخي: الصور الرائعة لإلهة العدالة، مثل مايا أو ثيميس أو أستريا، لها جذور عميقة في تاريخ وثقافة العديد من الشعوب. يمكن أن يكون الوشم مع صوره وسيلة لإظهار الاحترام للتراث التاريخي والتقاليد الثقافية. الجمالية والأسلوب: يمكن تصوير صور العدالة وإلهة العدالة بأشكال جميلة وممتعة من الناحية الجمالية، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الوشم كأعمال فنية. القيم والمعتقدات الشخصية: بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يكون وشم العدالة وسيلة للتعبير عن معتقداتهم الشخصية، وإيمانهم بالحقيقة والصدق، والرغبة في تحقيق العدالة في العالم.

وهكذا، فإن الوشم المخصص للعدالة وإلهة العدالة يحظى بشعبية كبيرة بسبب معانيه الرمزية العميقة وجماله وقدرته على التعبير عن المعتقدات والقيم الشخصية.